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Мер Харкова заявив про приліт у спальному районі міста

25 травня 2024 16:13
оновлено: 16:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Мер Харкова заявив про приліт у спальному районі міста
Дим у небі після вибуха. Фото ілюстративне: depositphotos.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Харкові у суботу, 25 травня, прогриміли гучні вибухи. Відомо, що ворог завдав удару по спальному району міста.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram. 

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О 16:02 Терехов повідомив про вибухи в місті.

Скриншот допису Ігоря Терехова
Скриншот допису Ігоря Терехова

О 16:06 мер заявив, що росіяни ударили про спальному району Харкова у щільній житловій забудові. 

Скриншот допису Ігоря Терехова
Скриншот допису Ігоря Терехова

О 16:16 Терехов зазначив, що за попередньою інформацією, окупанти влучили у гіпермаркет.

Скриншот допису Ігоря Терехова
Скриншот допису Ігоря Терехова

О 16:17 голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що ворог вдарив по цивільній торговельній інфраструктурі. На місці "прильоту" сталася пожежа.

Скриншот допису Ігоря Терехова
Скриншот допису Олега Синєгубова

У Харківській області понад сім годин триває повітряна тривога.

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 23 травня росіяни завдали масованого удару ракетами по Харкову. Унаслідок атаки загинули семеро людей та десятки зазнали поранень. Крім того, згоріло понад 50 тисяч книг у друкарні.

Одразу після трагічних подій у Харкові у світі запустили символічний флешмоб для підтримки українців та міста. До акції згодом приєдналися і західні лідери та політики. 

війна
Харків
вибух
Харківська область
ракета
війна в Україні
ракетний удар

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