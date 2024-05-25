Мер Харкова заявив про приліт у спальному районі міста
У Харкові у суботу, 25 травня, прогриміли гучні вибухи. Відомо, що ворог завдав удару по спальному району міста.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
Вибухи у Харкові 25 травня
О 16:02 Терехов повідомив про вибухи в місті.
О 16:06 мер заявив, що росіяни ударили про спальному району Харкова у щільній житловій забудові.
О 16:16 Терехов зазначив, що за попередньою інформацією, окупанти влучили у гіпермаркет.
О 16:17 голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що ворог вдарив по цивільній торговельній інфраструктурі. На місці "прильоту" сталася пожежа.
У Харківській області понад сім годин триває повітряна тривога.
Нагадаємо, 23 травня росіяни завдали масованого удару ракетами по Харкову. Унаслідок атаки загинули семеро людей та десятки зазнали поранень. Крім того, згоріло понад 50 тисяч книг у друкарні.
Одразу після трагічних подій у Харкові у світі запустили символічний флешмоб для підтримки українців та міста. До акції згодом приєдналися і західні лідери та політики.
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