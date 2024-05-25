Мер Харкова заявив про приліт у спальному районі міста

Дим у небі після вибуха. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Харкові у суботу, 25 травня, прогриміли гучні вибухи. Відомо, що ворог завдав удару по спальному району міста.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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Вибухи у Харкові 25 травня

О 16:02 Терехов повідомив про вибухи в місті.

Скриншот допису Ігоря Терехова

О 16:06 мер заявив, що росіяни ударили про спальному району Харкова у щільній житловій забудові.

Скриншот допису Ігоря Терехова

О 16:16 Терехов зазначив, що за попередньою інформацією, окупанти влучили у гіпермаркет.

Скриншот допису Ігоря Терехова

О 16:17 голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що ворог вдарив по цивільній торговельній інфраструктурі. На місці "прильоту" сталася пожежа.

Скриншот допису Олега Синєгубова

У Харківській області понад сім годин триває повітряна тривога.

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 23 травня росіяни завдали масованого удару ракетами по Харкову. Унаслідок атаки загинули семеро людей та десятки зазнали поранень. Крім того, згоріло понад 50 тисяч книг у друкарні.

Одразу після трагічних подій у Харкові у світі запустили символічний флешмоб для підтримки українців та міста. До акції згодом приєдналися і західні лідери та політики.