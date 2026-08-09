Удар по Харькову 9 августа: среди пострадавших есть ребенок

Последствия удара по дому в Харькове. Фото: ХОВА

Число пострадавших в результате утренней российской атаки на Харьков возросло до 27 человек. Среди них — пятилетний мальчик. Поисково-спасательные работы на месте удара продолжались из-за вероятности нахождения людей под завалами.

Об обновленных данных сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Последствия удара по Харькову

По данным Олега Синегубова, среди 27 пострадавших есть пятилетний мальчик, у которого диагностировали острую стрессовую реакцию. В настоящее время в больницах остаются пять человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Последствия удара по дому в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

Утром российские войска нанесли три удара по Харькову. По предварительным данным городских властей, для атаки враг применил "Бандероли". Одно из попаданий пришлось непосредственно в жилой многоэтажный дом. Также было повреждено складское помещение. В результате атаки один человек погиб.

Разбор завалов. Фото: ХОВА

Всего повреждения получили 15 многоэтажных жилых домов. После прямого попадания спасатели расчищают завалы, поскольку под ними могут находиться люди. Мэр Игорь Терехов также сообщил, что на момент удара воздушная тревога в городе ещё не была объявлена.

Читайте также:

Разрушенное перекрытие между этажами. Фото: ХОВА

Удары по Харьковской области за сутки

Всего за прошедшие сутки российским ударам подверглись Харьков и еще 12 населенных пунктов региона. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Изюме ранения получили восемь человек. Там повреждены четыре многоквартирных дома, административное здание, десять автомобилей и электросети.

В селе Артемовка Печенежской общины острую стрессовую реакцию зафиксировали у женщин в возрасте 45 и 68 лет. В результате ударов в населенном пункте также повреждены частный дом и трактор.

В Лозовой ранение получила 60-летняя женщина. Российские удары также повредили железнодорожную инфраструктуру города. В Кившаровке Купянской общины погиб 68-летний мужчина. В Михайловке Великобурлуцкой общины ранена 47-летняя женщина, также поврежден автомобиль.

Еще один человек погиб не в результате российского обстрела. В Верхневодяном Близнюковской общины 69-летний мужчина погиб в результате взрыва неизвестного устройства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Белом Колодце мирные жители уже не могут самостоятельно покинуть поселок. Российские дроны и другие средства поражения постоянно контролируют дороги и подъезды к населенному пункту. Любое движение может сразу привлечь внимание врага, поэтому людям приходится ждать помощи военных.

Также Новини.LIVE писали, что 6 августа российская армия атаковала железнодорожную станцию Лозовая. В результате удара пострадали 11 человек. Двое железнодорожников, получившие тяжелые ранения, несмотря на усилия медиков, скончались.