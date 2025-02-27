Удар по Харькову 26 февраля — как ликвидируют последствия обстрела

Дом в Харькове, в который попал беспилотник. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 26 февраля россияне атаковали Харьков ударным дроном. В результате обстрела пострадали два человека.

Об этом сообщают Новини.LIVE в среду, 26 февраля.

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Коммунальщики уже закрыли ОСБ-плитами стену в доме, поврежденном в результате атаки. Также закрыли почти все выбитые окна в Киевском районе Харькова.

Обстрелянный дом в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Дом в Харькове, где выбило окна. Фото: Новини.LIVE

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, всего город атаковали четыре дрона. Пострадали жители многоэтажки, в которую попал беспилотник.

Напомним, во время атаки 26 февраля один из беспилотников попал в жилой дом в Киевском районе Харькова. Из-за этого произошел масштабный пожар на втором этаже.

Во время обстрела Харькова было несколько попаданий. Известно, что оккупанты атаковали город ударными беспилотниками.