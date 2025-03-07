Обстрел Харькова 7 марта — фоторепортаж последствий

Удар по Харькову ракетой Искандер-М — фоторепортаж последствий
Российские оккупанты в пятницу, 7 марта, атаковали Харьков. По предварительной информации, враг нанес удар по городу ракетой "Искандер-М".
Об этом сообщил начальник отдела облпрокуратуры Дмитрий Яциченко в комментарии Новини.LIVE.
Последствия обстрела Харькова 7 марта
Захватчики атаковали Киевский район. В результате обстрела повреждены три многоэтажки.
"Попадание вблизи жилой общественной застройки", — отметил Яциченко.
Сейчас ведется подсчет уничтоженных гаражей, помещений и автомобилей.
Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 06:40. Российские оккупанты запускали ракеты и беспилотники.
Впоследствии стало известно, что противник атаковал объект гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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