Обстрел Харькова 7 марта — фоторепортаж последствий

Последствия обстрела Харькова 7 марта. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в пятницу, 7 марта, атаковали Харьков. По предварительной информации, враг нанес удар по городу ракетой "Искандер-М".

Об этом сообщил начальник отдела облпрокуратуры Дмитрий Яциченко в комментарии Новини.LIVE.

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Последствия обстрела Харькова 7 марта

Захватчики атаковали Киевский район. В результате обстрела повреждены три многоэтажки.

Последствия обстрела Харькова 7 марта. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела Харькова 7 марта. Фото: Новини.LIVE

"Попадание вблизи жилой общественной застройки", — отметил Яциченко.

Последствия обстрела Харькова 7 марта. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела Харькова 7 марта. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела Харькова 7 марта. Фото: Новини.LIVE

Сейчас ведется подсчет уничтоженных гаражей, помещений и автомобилей.

Последствия обстрела Харькова 7 марта. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела Харькова 7 марта. Фото: Новини.LIVE

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 06:40. Российские оккупанты запускали ракеты и беспилотники.

Впоследствии стало известно, что противник атаковал объект гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательные работы продолжаются.