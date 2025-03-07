Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Удар по Харькову ракетой Искандер-М — фоторепортаж последствий arrow

Удар по Харькову ракетой Искандер-М — фоторепортаж последствий

7 марта 2025 09:28
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Харькова 7 марта — фоторепортаж последствий
Последствия обстрела Харькова 7 марта. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в пятницу, 7 марта, атаковали Харьков. По предварительной информации, враг нанес удар по городу ракетой "Искандер-М".

Об этом сообщил начальник отдела облпрокуратуры Дмитрий Яциченко в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия обстрела Харькова 7 марта

Захватчики атаковали Киевский район. В результате обстрела повреждены три многоэтажки.

Російський обстріл Харкова 7 березня
Последствия обстрела Харькова 7 марта. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Харкова 7 березня
Последствия обстрела Харькова 7 марта. Фото: Новини.LIVE

"Попадание вблизи жилой общественной застройки", — отметил Яциченко.

Атака Росії на Харків 7 березня
Последствия обстрела Харькова 7 марта. Фото: Новини.LIVE
Наслідки російського удару по Харкова 7 березня
Последствия обстрела Харькова 7 марта. Фото: Новини.LIVE
Удар по Харкова 7 березня
Последствия обстрела Харькова 7 марта. Фото: Новини.LIVE

Сейчас ведется подсчет уничтоженных гаражей, помещений и автомобилей.

Наслідки обстрілу Харкова 7 березня
Последствия обстрела Харькова 7 марта. Фото: Новини.LIVE
Київський район Харкова обстріл 7 березня
Последствия обстрела Харькова 7 марта. Фото: Новини.LIVE

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 06:40. Российские оккупанты запускали ракеты и беспилотники.

Впоследствии стало известно, что противник атаковал объект гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательные работы продолжаются.

война Харьков Украина обстрелы оккупанты ракеты
Реклама
Реклама
Реклама