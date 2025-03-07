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Удар по Харкову ракетою Іскандер-М — фоторепортаж наслідків

7 березня 2025 09:28
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Харкова 7 березня — фоторепортаж наслідків
Наслідки обстрілу Харкова 7 березня. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у пʼятницю, 7 березня, атакували Харків. За попередньою інформацією, ворог завдав удару по місту ракетою "Іскандер-М".

Про це повідомив начальник відділу облпрокуратури Дмитро Яциченко в коментарі Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Харкова 7 березня

Загарбники атакували Київський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено три багатоповерхівки. 

Російський обстріл Харкова 7 березня
Наслідки обстрілу Харкова 7 березня. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Харкова 7 березня
Наслідки обстрілу Харкова 7 березня. Фото: Новини.LIVE

"Влучання поблизу житлової громадської забудови", — зазначив Яциченко.

Атака Росії на Харків 7 березня
Наслідки обстрілу Харкова 7 березня. Фото: Новини.LIVE
Наслідки російського удару по Харкова 7 березня
Наслідки обстрілу Харкова 7 березня. Фото: Новини.LIVE
Удар по Харкова 7 березня
Наслідки обстрілу Харкова 7 березня. Фото: Новини.LIVE

Наразі ведеться підрахунок знищених гаражів, приміщень та автомобілів.

Наслідки обстрілу Харкова 7 березня
Наслідки обстрілу Харкова 7 березня. Фото: Новини.LIVE
Київський район Харкова обстріл 7 березня
Наслідки обстрілу Харкова 7 березня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 06:40. Російські окупанти запускали ракети та безпілотники.

Згодом стало відомо, що противник атакував обʼєкт цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальні роботи тривають. 

війна Харків Україна обстріли окупанти ракети
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