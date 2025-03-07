Обстріл Харкова 7 березня — фоторепортаж наслідків

Удар по Харкову ракетою Іскандер-М — фоторепортаж наслідків
Російські окупанти у пʼятницю, 7 березня, атакували Харків. За попередньою інформацією, ворог завдав удару по місту ракетою "Іскандер-М".
Про це повідомив начальник відділу облпрокуратури Дмитро Яциченко в коментарі Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Харкова 7 березня
Загарбники атакували Київський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено три багатоповерхівки.
"Влучання поблизу житлової громадської забудови", — зазначив Яциченко.
Наразі ведеться підрахунок знищених гаражів, приміщень та автомобілів.
Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 06:40. Російські окупанти запускали ракети та безпілотники.
Згодом стало відомо, що противник атакував обʼєкт цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
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