Россия обстреляла Харьков и область 2 сентября - какие последствия

Спасатели на месте обстрела. Фото: Харьков

Российские кафиры продолжают ежедневно обстреливать Харьковскую область. В частности, в результате удара по областному центру были ранены по меньшей мере 14 человек.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов в Telegram во вторник, 3 сентября.

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Так, из-за вчерашнего обстрела Киевского района в Харькове 14 жителей получили ранения.

Россияне атаковали авиационный институт, в результате обстрела КАБом повреждено здание бассейна, сооружение электрощитовой и здание столовой и главный корпус.



Также зафиксирован удар по гаражному кооперативу в городе: горели гаражи на площади 600 квадратных метров, частично повреждены 176 гаражей, уничтожены 27 гаражей и пять автомобилей.

Еще один удар повредил частный дом. А уже в 22:12 враг снова обстрелял Харьков, обошлось без пострадавших.

Кроме того, от атак пострадали населенные пункты в области:

14:27 в селе Казачья Лопань Дергачевской громады горели жилые дома и хозяйственные постройки;

15:34 в селе Русская Лозовая Дергачевской громады ударом КАБ поврежден дом, пострадал мужчина — его госпитализировали;

15:45 в селе Безруки Дергачевской громады горела трава на площади 1000 квадратных метров;

16:19 в городе Купянск из-за атаки с РСЗО частично разрушен дом, во время проведения аварийно спасательных работ из-под завалов получили тело 78-летней женщины;

17:42 в селе Черкасские Тишки Циркуновской громады произошло попадание на открытую территорию, горелая трава;

22:41 в селе Русская Лозовая Дергачевской громады горела трава и мусор;

22:50 в селе Бобровка Вильховской громады из-за обстрела горела трава на площади 2 гектара;

02:30 3 сентября в селе Черкасская Лозовая Малоданиловской громады горела трава после обстрела.

Скриншот поста Синегубова