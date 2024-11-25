Удар по Харькову 25 ноября — есть пострадавшие

Спасатель на месте обстрелов. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска утром 25 ноября нанесли удар по центральной части Харькова. В результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере 13 человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия удара по Харькову 25 ноября

Обновлено 09:10 Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что количество пострадавших возросло до 13. Девять из них госпитализированы.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Терехов рассказал, что по состоянию на эту минуту известно о десяти пострадавших в результате удара по Харькову.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Кроме того, он рассказал, что попадание произошло по центральной части города, в район плотной жилой застройки.

"Прилет произошел во дворы, вокруг которых многоэтажные дома. Горели хозяйственные постройки и автомобили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", — добавил городской голова.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, утром 25 ноября в Харькове раздались взрывы. Оккупанты ударили по центральной части города.

Кроме того, этой ночью россияне атаковали Запорожье ударными дронами. В городе есть повреждения.