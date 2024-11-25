Удар по Харькову 25 ноября — есть пострадавшие

Удар по Харькову — в ОВА назвали количество пострадавших
Российские войска утром 25 ноября нанесли удар по центральной части Харькова. В результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере 13 человек.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия удара по Харькову 25 ноября
Обновлено 09:10 Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что количество пострадавших возросло до 13. Девять из них госпитализированы.
Терехов рассказал, что по состоянию на эту минуту известно о десяти пострадавших в результате удара по Харькову.
Кроме того, он рассказал, что попадание произошло по центральной части города, в район плотной жилой застройки.
"Прилет произошел во дворы, вокруг которых многоэтажные дома. Горели хозяйственные постройки и автомобили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", — добавил городской голова.
Напомним, утром 25 ноября в Харькове раздались взрывы. Оккупанты ударили по центральной части города.
Кроме того, этой ночью россияне атаковали Запорожье ударными дронами. В городе есть повреждения.
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