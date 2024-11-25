Удар по Харкову 25 листопада — є постраждалі

Рятувальник на місці обстрілів. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська зранку 25 листопада завдали удару по центральній частині Харкова. Внаслідок ворожої атаки постраждало щонайменше 13 людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Оновлено 09:10. Очільник ОВА Олег Синєгубов заявив, що кількість постраждалих зросла до 13. Дев'ятеро з них госпіталізовані.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Терехов розповів, що станом на цю хвилину відомо про десятьох постраждалих внаслідок удару по Харкову.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Крім того, він розповів, що влучання трапилося по центральній частині міста, в район щільної житлової забудови.

"Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", — додав міський голова.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо, зранку 25 листопада у Харкові пролунали вибухи. Окупанти вдарили по центральній частині міста.

Крім того, цієї ночі росіяни атакували Запоріжжя ударними дронами. У місті є пошкодження.