Атака РФ на Харьков 18 апреля — Зеленский показал ликвидацию последствий

Последствия российского обстрела Харькова 18 апреля. Фото: ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Харькове сейчас продолжаются работы после российского обстрела ракетами утром, 18 апреля. Враг ранил более сотни человек.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Российский обстрел Харькова 18 апреля

По предварительной информации, РФ атаковала город крылатыми ракетами "Искандер". Одна из них разорвалась в воздухе над спальным районом, другая — попала по территории предприятия рядом с жилой застройкой.

Ликвидация последствий российского обстрела Харькова 18 апреля. Фото: ГСЧС

В результате обстрела повреждены жилые дома. Ранения получили более ста человек разного возраста, которым сейчас оказывается помощь. По словам главы государства, они просто живут своей жизнью в своем городе, и это делает их мишенью для российских оккупантов.

Ликвидация последствий российского обстрела Харькова 18 апреля. Фото: ГСЧС

"Надо быть откровенной сволочью и презирать жизнь, чтобы наносить такие ракетные удары по обычному городу — в Страстную пятницу, накануне Пасхи. И когда мы обращаемся к партнерам, прежде всего к Соединенным Штатам, за системами "Петриот" и ракетами к ним, которые могут защитить от этого российского зла — от крылатых ракет, от баллистики, — мы обращаемся за защитой, на которую заслуживает каждый народ", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, не должно быть такого, что какой-то народ заслуживает помощи больше, а какой-то — меньше. Украинский лидер отметил, что это по-христиански — помочь, особенно, когда есть такая возможность.

Ликвидация последствий российского обстрела Харькова 18 апреля. Фото: ГСЧС

"И не должно быть такого, что какой-то террорист почему-то может избегать последствий, хотя так же уничтожает жизни, как и другой. Россия заслуживает как минимум жестких санкций, которые являются возмездием за все то, что она делает", — отметил Зеленский.

Он рассказал, что Украина расширила санкции еще на почти сотню субъектов. Речь идет о физических и юридических лицах, большинство из которых вовлечены в производство в том числе "Искандеров". В частности, также есть субъекты из Китая.

Ликвидация последствий российского обстрела Харькова 18 апреля. Фото: ГСЧС

"Мы будем работать с партнерами и в дальнейшем, чтобы наши санкции были синхронизированы. Каждый, кто работает на убийства и затягивание войны, должен за это отвечать. И я благодарю всех в мире, кто поддерживает такую позицию", — добавил украинский лидер.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 18 апреля Зеленский заявил, что сегодня один из самых жестоких российских ударов пришелся на Харьков.

Известно, что количество пострадавших в городе возросло до 103 человек. Им оказывается вся необходимая помощь.