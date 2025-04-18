Ракетний удар в Харкові 18 квітня — реакція Володимира Зеленського

Працівники ДСНС на місці прильоту ракети в Харкові. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські атаки по Україні. Зокрема, він висловився про цинічну атаку Росії по Харкову вранці 18 квітня.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Реакція Зеленського на ракетний удар по Харкову

Зеленський відзначив, що Росія розпочала Страсну пʼятницю, яка є суворим релігійним днем для вірян, атаками балістичними та крилатими ракетами, дронами-камікадзе й черговим терором проти українських міст і людей.

За словами глави держави, один із найжорстокіших ударів припав на Харків. Російські ракети влучили просто по місту, пошкодивши десятки будинків, підприємство та автомобілі.

Пошкодження на подвір'ї та будинках. Фото: ДСНС Харківщини

Людям надають медичну допомогу в Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок атаки постраждали близько 70 людей, серед яких пʼятеро дітей. Наймолодшій пораненій, дівчинці на ім’я Валерія, лише два роки. Всі потерпілі отримали необхідну допомогу. На жаль, одна людина загинула.

Наслідки російської атаки по Харкову. Фото: ДСНС Харківщини

Жінку супроводжують медики. Фото: ДСНС Харківщини

Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по Сумах

Президент розповів і про ситуацію в Сумах, де російські дрони атакували мирну інфраструктуру. Зокрема, однією з мішеней стала пекарня. Унаслідок удару загинула одна людина. Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.

"Суми. Російські ударні дрони. Одна з мішеней — звичайне виробництво хліба, звичайне підприємство, яке десятиліттями працює для міста. На жаль, одна людина була вбита цим ударом. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких. Були також російські удари по Дніпровщині, Київщині, Миколаївщині, Донеччині", — зазначив Зеленський.

Президент подякував усім українським рятувальникам, медикам та екстреним службам, які оперативно відреагували та допомагають постраждалим. Окрему вдячність Зеленський висловив міжнародним партнерам України, які надають засоби протиповітряної оборони. Він підкреслив, що кожен ППО-комплекс і кожна ракета для захисту неба справді рятують життя.

Нагадаємо, у Харкові рано вранці 18 квітня пролунали потужні вибухи.

Внаслідок атаки в місті пошкоджені цивільні будинки-багатоповерхівки. За останніми даними ДСНС, постраждало 82 людини, загинула одна людина.