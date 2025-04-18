Атака РФ на Харків 18 квітня — Зеленський показав ліквідацію наслідків

Наслідки російського обстрілу Харкова 18 квітня. Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Харкові наразі тривають роботи після російського обстрілу ракетами зранку, 18 квітня. Ворог поранив більше сотні людей.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Російський обстріл Харкова 18 квітня

За попередньою інформацією, РФ атакувала місто крилатими ракетами "Іскандер". Одна з них розірвалась у повітрі над спальним районом, інша — влучила по території підприємства поруч із житловою забудовою.

Ліквідація наслідків російського обстрілу Харкова 18 квітня. Фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки. Поранення отримали понад сто людей різного віку, яким наразі надається допомога. За словами глави держави, вони просто живуть своїм життям у своєму місті, і це робить їх мішенню для російських окупантів.

Ліквідація наслідків російського обстрілу Харкова 18 квітня. Фото: ДСНС

"Треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту — у Страсну пʼятницю, напередодні Великодня. І коли ми звертаємось до партнерів, передусім до Сполучених Штатів, по системи "Петріот" і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла — від крилатих ракет, від балістики, — ми звертаємось по захист, на який заслуговує кожен народ", — наголосив Зеленський.

За його словами, не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь – менше. Український лідер зазначив, що це по-християнськи — допомогти, особливо, коли є така можливість.

Ліквідація наслідків російського обстрілу Харкова 18 квітня. Фото: ДСНС

"І не має бути такого, що якийсь терорист чомусь може уникати наслідків, хоча так само знищує життя, як і інший. Росія заслуговує щонайменше на жорсткі санкції, які є відплатою за все те, що вона робить", — зауважив Зеленський.

Він розповів, що Україна розширила санкції ще на майже сотню субʼєктів. Йдеться про фізичних та юридичних осіб, більшість із яких залучена до виробництва в тому числі "Іскандерів". Зокрема, також є субʼєкти з Китаю.

Ліквідація наслідків російського обстрілу Харкова 18 квітня. Фото: ДСНС

"Ми будемо працювати з партнерами й надалі, щоб наші санкції були синхронізовані. Кожен, хто працює на вбивства та затягування війни, має за це відповідати. І я дякую всім у світі, хто підтримує таку позицію", — додав український лідер.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 квітня Зеленський заявив, що сьогодні один із найжорстокіших російських ударів припав на Харків.

Наразі відомо, що кількість постраждалих у місті зросла до 103 осіб. Їм надається вся необхідна допомога.