Атака РФ на Харків 18 квітня — Зеленський показав ліквідацію наслідків

Удар по Харкову — Зеленський показав кадри ліквідації наслідків
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Харкові наразі тривають роботи після російського обстрілу ракетами зранку, 18 квітня. Ворог поранив більше сотні людей.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Російський обстріл Харкова 18 квітня
За попередньою інформацією, РФ атакувала місто крилатими ракетами "Іскандер". Одна з них розірвалась у повітрі над спальним районом, інша — влучила по території підприємства поруч із житловою забудовою.
Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки. Поранення отримали понад сто людей різного віку, яким наразі надається допомога. За словами глави держави, вони просто живуть своїм життям у своєму місті, і це робить їх мішенню для російських окупантів.
"Треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту — у Страсну пʼятницю, напередодні Великодня. І коли ми звертаємось до партнерів, передусім до Сполучених Штатів, по системи "Петріот" і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла — від крилатих ракет, від балістики, — ми звертаємось по захист, на який заслуговує кожен народ", — наголосив Зеленський.
За його словами, не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь – менше. Український лідер зазначив, що це по-християнськи — допомогти, особливо, коли є така можливість.
"І не має бути такого, що якийсь терорист чомусь може уникати наслідків, хоча так само знищує життя, як і інший. Росія заслуговує щонайменше на жорсткі санкції, які є відплатою за все те, що вона робить", — зауважив Зеленський.
Він розповів, що Україна розширила санкції ще на майже сотню субʼєктів. Йдеться про фізичних та юридичних осіб, більшість із яких залучена до виробництва в тому числі "Іскандерів". Зокрема, також є субʼєкти з Китаю.
"Ми будемо працювати з партнерами й надалі, щоб наші санкції були синхронізовані. Кожен, хто працює на вбивства та затягування війни, має за це відповідати. І я дякую всім у світі, хто підтримує таку позицію", — додав український лідер.
Нагадаємо, 18 квітня Зеленський заявив, що сьогодні один із найжорстокіших російських ударів припав на Харків.
Наразі відомо, що кількість постраждалих у місті зросла до 103 осіб. Їм надається вся необхідна допомога.
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