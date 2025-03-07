Обстрел Харькова 7 марта — сколько людей пострадало

Спасатели на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне обстреляли гражданское предприятие в Киевском районе Харькова. В результате атаки пострадали люди.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в пятницу, 7 марта.

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Последствия атаки по Харькову 7 марта

По словам Синегубова, из-за удара по гражданскому предприятию в Харькове произошли возгорания автомобилей. Профильные службы работают над ликвидацией последствий обстрела.

"На эту минуту — пятеро пострадавших, двое из них госпитализированы. Остальным оказали помощь на месте", — отметил начальник ОВА.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что в результате атаки кроме здания инфраструктуры поврежден также жилой дом. На месте продолжается пожар.

"Пострадали и другие объекты. Горят 10 гаражей и 5 автомобилей. Спасены шесть человек", — сообщил глава Харькова.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Напомним, взрыв в Харькове прогремел утром 7 марта. В регионе была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности и угрозы применения БпЛА.

Игорь Терехов сообщал, что из-под завалов из-за сегодняшнего обстрела Харькова удалось спасти женщину. Поисково-спасательные работы продолжаются.