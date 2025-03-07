Обстрел Харькова 7 марта — сколько людей пострадало

Удар по предприятию в Харькове — количество пострадавших возросло
Россияне обстреляли гражданское предприятие в Киевском районе Харькова. В результате атаки пострадали люди.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в пятницу, 7 марта.
Последствия атаки по Харькову 7 марта
По словам Синегубова, из-за удара по гражданскому предприятию в Харькове произошли возгорания автомобилей. Профильные службы работают над ликвидацией последствий обстрела.
"На эту минуту — пятеро пострадавших, двое из них госпитализированы. Остальным оказали помощь на месте", — отметил начальник ОВА.
Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что в результате атаки кроме здания инфраструктуры поврежден также жилой дом. На месте продолжается пожар.
"Пострадали и другие объекты. Горят 10 гаражей и 5 автомобилей. Спасены шесть человек", — сообщил глава Харькова.
Напомним, взрыв в Харькове прогремел утром 7 марта. В регионе была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности и угрозы применения БпЛА.
Игорь Терехов сообщал, что из-под завалов из-за сегодняшнего обстрела Харькова удалось спасти женщину. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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