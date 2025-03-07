Обстріл Харкова 7 березня — скільки людей постраждало

Рятувальники на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни обстріляли цивільне підприємство у Київському районі Харкова. Внаслідок атаки постраждали люди.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у п'ятницю, 7 березня.

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За словами Синєгубова, через удар по цивільному підприємству у Харкові сталися загоряння автомобілів. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

"На цю хвилину — п'ятеро постраждалих, двоє з них шпиталізовані. Іншим надали допомогу на місці", — зазначив начальник ОВА.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що внаслідок атаки крім будівлі інфраструктури пошкоджений також житловий будинок. На місці триває пожежа.

"Постраждали й інші об'єкти. Горять 10 гаражів та 5 автівок. Врятовані шестеро людей", — повідомив очільник Харкова.

Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав вранці 7 березня. У регіоні було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку та загрозу застосування БпЛА.

Ігор Терехов повідомляв, що з-під завалів через сьогоднішній обстріл Харкова вдалося врятувати жінку. Пошуково-рятувальні роботи тривають.