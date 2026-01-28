Атака РФ на поезд на Харьковщине 27 января - 10 вагонов уцелели и восстановили движение

Уцелевшие вагоны, которые возобновили движение. Фото: t.me/UkrzalInfo

Во вторник, 27 января, российские оккупанты атаковали дронами пассажирский поезд, в результате чего произошел пожар и погибли люди. Сейчас вагоны, которые уцелели, уже возобновили движение.

Об этом в Telegram сообщает "Укрзализныця".

Что известно о восстановлении движения поврежденного поезда на Харьковщине

"10 уцелевших вагонов поезда №47/103 Барвенково — Львов, Чоп уже возобновили движение и везут 147 пассажиров обратного рейса в безопасность. Поезд также забрал и группу гражданской эвакуации из Лозовой", — рассказали в "Укрзализныце".

Пассажиры поезда, который попал под обстрел и возобновил движение. Фото: "Укрзализныця"

В компании проинформировали, что задержка рейса составляет около 5 часов, но он все же догоняет отставание, а "наши друзья из World Central Kitchen уже готовят питание в Полтаве".

Также в УЗ выразили благодарность всем спасателям, врачам, полицейским и неравнодушным пассажирам, которые помогали проездной бригаде и остальным пассажирам на месте трагедии.

"Все наши мысли с погибшими. Навестили и двух раненых пассажиров — состояние стабильное, планируется транспортировка в Харьков... Никогда не простим убийцам этой ужасной трагедии", — резюмировали в компании.

Напомним, что вечером в ГСЧС показали фото последствий атаки РФ по поезду. На опубликованных фото поврежденный вагон, пожар и процесс, как спасатели тушат огонь.

Также мы писали, что поздно вечером, 27 января, количество погибших в результате атаки возросло до 5.