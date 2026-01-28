Атака РФ на поїзд на Харківщині 27 січня - 10 вагонів вціліли і відновили рух

Вцілілі вагони, які відновили рух. Фото: t.me/UkrzalInfo

У вівторок, 27 січня, російські окупанти атакували дронами пасажирський поїзд, внаслідок чого сталася пожежа та загинули люди. Наразі вагони, які вціліли, вже відновили рух.

Про це у Telegram повідомляє "Укрзалізниця".

Що відомо про відновлення руху пошкодженого поїзда на Харківщині

"10 вцілілих вагонів поїзда №47/103 Барвінкове — Львів, Чоп вже відновили рух і везуть 147 пасажирів зворотного рейса до безпеки. Поїзд також забрав і групу цивільної евакуації з Лозової", — розповіли в "Укрзалізниці".

Пасажири поїзду, який потрапив від обстріл та відновив рух. Фото: "Укрзалізниця"

У компанії поінформували, що затримка рейсу становить близько 5 годин, але він все ж наздоганяє відставання, а "наші друзі з World Central Kitchen вже готують харчування у Полтаві".

Також в УЗ висловили подяку всім рятувальникам, лікарям, поліцейським та небайдужим пасажирам, які допомагали проїзній бригаді та решті пасажирів на місці трагедії.

"Всі наші думки із загиблими. Навідали й двох поранених пасажирів — стан стабільний, планується транспортування до Харкова... Ніколи не пробачимо вбивцям цієї жахливої трагедії", — резюмували у компанії.

Нагадаємо, що ввечері у ДСНС показали фото наслідків атаки РФ по поїзду. На опублікованих фото пошкоджений вагон, пожежа та процесс, як рятувальники гасять вогонь.

Також ми писали, що пізно ввечері, 27 січня, кількість загиблих внаслідок атаки зросла до 5.