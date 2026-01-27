Видео
Україна
Видео

В ГСЧС показали последствия атаки РФ на пассажирский поезд — фото

В ГСЧС показали последствия атаки РФ на пассажирский поезд — фото

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 20:21
Атака РФ на пассажирский поезд на Харьковщине — фото последствий
Спасатели ликвидируют последствия удара РФ по пассажирскому поезду на Харьковщине. Фото: ГСЧС/Telegram

Во вторник, 27 января, российские оккупанты дронами атаковали пассажирский поезд на Харьковщине, в результате чего есть пострадавшие. Спасатели показали последствия вражеского удара.

Соответствующие фото пресс-служба ГСЧС опубликовала в Telegram.

Спасатели ликвидируют пожар после атаки РФ на поезд. Фото: ГСЧС/Telegram

Удар РФ по поезду на Харьковщине — фото последствий

Сегодня, 27 января, российские войска нанесли удар по пассажирскому поезду сообщением "Чоп-Барвенково" неподалеку от одной из станций Барвенковской громады Изюмского района Харьковской области.

Горит поезд, который атаковали россияне, фото: ГСЧС/Telegram

В результате попадания произошел пожар: горел один вагон и частично — еще один.

По предварительным данным, в результате вражеского обстрела пострадали два человека.

Поезд на Харьковщине, который обстреляли оккупанты, фото: ГСЧС/Telegram

Ранее мы информировали, что в результате вражеского обстрела поезда на Харьковщине ранены два человека.

Также мы сообщали, что после удара РФ по пассажирскому поезду произошло возгорание.

ГСЧС Харьковская область обстрелы Харьков война в Украине атака поезд
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
