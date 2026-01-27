Атака РФ на пассажирский поезд на Харьковщине — фото последствий

В ГСЧС показали последствия атаки РФ на пассажирский поезд — фото
Во вторник, 27 января, российские оккупанты дронами атаковали пассажирский поезд на Харьковщине, в результате чего есть пострадавшие. Спасатели показали последствия вражеского удара.
Соответствующие фото пресс-служба ГСЧС опубликовала в Telegram.
Удар РФ по поезду на Харьковщине — фото последствий
Сегодня, 27 января, российские войска нанесли удар по пассажирскому поезду сообщением "Чоп-Барвенково" неподалеку от одной из станций Барвенковской громады Изюмского района Харьковской области.
В результате попадания произошел пожар: горел один вагон и частично — еще один.
По предварительным данным, в результате вражеского обстрела пострадали два человека.
