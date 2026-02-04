Видео
Главная Харьков Удар РФ по Харькову — враг повредил жилые дома

Удар РФ по Харькову — враг повредил жилые дома

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 01:23
Обстрел Харькова 4 февраля - повреждены жилые дома
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Российские оккупанты в ночь на 4 февраля нанесли по Харькову несколько ракетных ударов. В результате обстрелов повреждены жилые дома.

Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов. 

Читайте также:

Первые последствия атаки РФ по Харькову 4 февраля

По словам Терехова, один из ударов РФ был в ближайшем пригороде Харькова, а второй — в Салтовском районе города. Кроме того, глава ОВА Олег Синегубовв называл также Немышлянский район.

Однако уже известно, что в результате обстрела в одном из районов повреждены дома людей.

"В результате попадания в Салтовском районе повреждены частные жилые дома", — проинформировал Терехов.

Как пишет Синегубов, прилет здесь был — во дворе частного домовладения.

Напомним, что в ночь на 3 февраля россияне тоже массированно атаковали Харьков дронами и ракетами. В частности, враг бил по энергетике, из-за чего около 60% абонентов в Харькове и области остались без света.

Также мы писали, что вечером 3 февраля оккупанты ударили по жилому кварталу Запорожья. В результате обстрела погибли два человека.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
