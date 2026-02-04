Обстріл Харкова 4 лютого - пошкоджені житлові будинки

Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Російські окупанти в ніч проти 4 лютого завдали по Харкову кілька ракетних ударів. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Перші наслідки атаки РФ по Харкову 4 лютого

За словами Терехова, один з ударів РФ був у найближчому передмісті Харкова, а другий — у Салтівському районі міста. Окрім того, глава ОВА Олег Синєгубовв називав також Немишлянський район.

Проте вже відомо, що в результаті обстрілу в одному з районів пошкоджені будинки людей.

"Внаслідок влучання у Салтівському районі пошкоджені приватні житлові будинки", — поінформував Терехов.

Як пише Синєгубов, приліт тут був - на подвір'ї приватного домоволодіння.

Нагадаємо, що в ніч проти 3 лютого росіяни теж масовано атакували Харків дронами та ракетами. Зокрема, ворог бив по енергетиці, через що близько 60% абонентів у Харкові та області залишилися без світла.

Також ми писали, що ввечері 3 лютого окупанти вдарили по житловому кварталу Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.