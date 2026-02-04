Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Удар РФ по Харкову — ворог пошкодив житлові будинки

Удар РФ по Харкову — ворог пошкодив житлові будинки

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 01:23
Обстріл Харкова 4 лютого - пошкоджені житлові будинки
Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Російські окупанти в ніч проти 4 лютого завдали по Харкову кілька ракетних ударів. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Реклама
Читайте також:

Перші наслідки атаки РФ по Харкову 4 лютого

За словами Терехова, один з ударів РФ був у найближчому передмісті Харкова, а другий — у Салтівському районі міста. Окрім того, глава ОВА Олег Синєгубовв називав також Немишлянський район.

Проте вже відомо, що в результаті обстрілу в одному з районів пошкоджені будинки людей.

"Внаслідок влучання у Салтівському районі пошкоджені приватні житлові будинки", — поінформував Терехов.

Як пише Синєгубов, приліт тут був - на подвір'ї приватного домоволодіння.

Нагадаємо, що в ніч проти 3 лютого росіяни теж масовано атакували Харків дронами та ракетами. Зокрема, ворог бив по енергетиці, через що близько 60% абонентів у Харкові та області залишилися без світла.

Також ми писали, що ввечері 3 лютого окупанти вдарили по житловому кварталу Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.

Харків обстріли Ігор Терехов війна в Україні балістична атака руйнування
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації