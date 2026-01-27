Атака РФ на поезд на Харьковщине 27 января — есть пострадавшие

Срочная новость

Во вторник, 27 января, российские оккупанты атаковали поезд на Харьковщине. В результате вражеского удара есть раненые.

Россия ударила дронами по пассажирскому поезду на Харьковщине "Барвенково - Львов - Чоп".



По предварительной информации, враг атаковал тремя БпЛА типа Shahed. Попадание - перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.



На борту находились 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На эту минуту есть двое раненых - их вывела бригада поезда и в дальнейшем передали скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения.



Для эвакуированных пассажиров организуем резервные автобусы, а также для тех, кто ожидал на станциях на обратный рейс.

Обеспечиваем координацию действий на месте и помощь пассажирам. На месте работают все экстренные службы: медики, спасатели. Команда Укрзализныци.



Удар по пассажирскому поезду - это прямой акт российского террора против гражданских. Никакой военной цели.

