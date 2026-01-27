Відео
Головна Харків Удар РФ по поїзду на Харківщині — є поранені

Удар РФ по поїзду на Харківщині — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 17:17
Атака РФ на поїзд на Харківщині 27 січня — є постраждалі
Поїзд, який атакували російські окупанти. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

У вівторок, 27 січня, російські окупанти безпілотниками атакували пасажирський поїзд на Харківщині. Внаслідок ворожого удару вже відомо про щонайменше двох постраждалих.

Про це інформує міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram.

Читайте також:

Росіяни дронами атакували пасажирський поїзд на Харківщині — деталі

Сьогодні, 27 січня, російські війська вдарили дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове — Львів — Чоп".

За попередньою інформацією, російські загарбники атакували трьома БпЛА типу Shahed. Влучання — перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали.

Станом на 17:13 відомо про двох поранених — їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ.

"Для евакуйованих пасажирів організовуємо резервні автобуси, а також для тих, хто очікував на станціях на зворотний рейс.

Забезпечуємо координацію дій на місці та допомогу пасажирам. На місці працюють усі екстрені служби: медики, рятувальники. Команда Укрзалізниці.

Удар по пасажирському потягу — це прямий акт російського терору проти цивільних. Жодної військової цілі", — заначив Кулеба.

Новина доповнюється...

поїзди Харківська область обстріли Харків війна в Україні атака постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
