Шокирующие кадры последствий удара по рынку в Харькове

Последствия удара по рынку в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В ночь на четверг, 6 февраля, россияне нанесли очередной удар по Харькову. Вражеский беспилотный летательный аппарат "Герань-2" попал в один из крупнейших рынков города, который расположен в Киевском районе.

На месте обстрела побывал корреспондент Новини.LIVE.

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Сообщается, что удар по одному из крупнейших рынков, которые есть в Харькове, был нанесен с помощью беспилотника "Герань-2". В результате возник пожар, зданиям были нанесены серьезные повреждения. Пока отсутствует какая-либо информация о пострадавших.

"В половине двенадцатого ночи российскими военными снова нанесен удар по территории города Харькова. Сейчас беспилотным летальным аппаратом поврежден крупнейший рынок в городе Харькове, который не успел оправиться от обстрелов 2022 года", — сказал представитель прокуратуры.

Разбитые торговые ряды. Фото: Новини.LIVE

Разбитые павильоны рынка. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что примерно два часа назад в Харькове прогремел очередной взрыв. Предварительно, был зафиксирован прилет в Холодногорском районе города.

Кроме того, минувшей ночью в Харькове были прилеты БпЛА. В частности, первый ударил в Основьяновском районе города, в результате чего на месте попадания был пожар.