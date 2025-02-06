Шокирующие кадры последствий удара по рынку в Харькове

Удар россиян по рынку в Харькове — обнародованы шокирующие кадры
В ночь на четверг, 6 февраля, россияне нанесли очередной удар по Харькову. Вражеский беспилотный летательный аппарат "Герань-2" попал в один из крупнейших рынков города, который расположен в Киевском районе.
На месте обстрела побывал корреспондент Новини.LIVE.
Удар по рынку в Харькове
Сообщается, что удар по одному из крупнейших рынков, которые есть в Харькове, был нанесен с помощью беспилотника "Герань-2". В результате возник пожар, зданиям были нанесены серьезные повреждения. Пока отсутствует какая-либо информация о пострадавших.
"В половине двенадцатого ночи российскими военными снова нанесен удар по территории города Харькова. Сейчас беспилотным летальным аппаратом поврежден крупнейший рынок в городе Харькове, который не успел оправиться от обстрелов 2022 года", — сказал представитель прокуратуры.
Напомним, что примерно два часа назад в Харькове прогремел очередной взрыв. Предварительно, был зафиксирован прилет в Холодногорском районе города.
Кроме того, минувшей ночью в Харькове были прилеты БпЛА. В частности, первый ударил в Основьяновском районе города, в результате чего на месте попадания был пожар.
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