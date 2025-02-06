Шокуючі кадри наслідків удару по ринку в Харкові

Наслідки удару по ринку в Харкові. Фото: Новини.LIVE

В ніч на четвер, 6 лютого, росіяни завдали чергового удару по Харкову. Ворожий безпілотний літальний апарат "Герань-2" влучив в один з найбільших ринків міста, який розташований у Київському районі.

На місці обстрілу побував кореспондент Новини.LIVE.

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Повідомляється, що удар по одному з найбільших ринків, які є у Харкові, було завдано за допомогою безпілотника "Герань-2". Внаслідок цього виникла пожежа, будівлям було завдано серйозних пошкоджень. Наразі відсутня будб-яка інформація про постраждалих.

"О пів на дванадцяту ночі російськими військовими знову завдано удар по території міста Харкова. Наразі безпілотним летальним апаратом пошкоджено найбільший ринок у місті Харкові, який не встиг оговтатись від обстрілів 2022 року", — сказав представник прокуратури.

Потрощені торгівельні ряди. Фото: Новини.LIVE

Розбиті павільйони ринку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що приблизно дві години тому у Харкові пролунав черговий вибух. Попередньо, було зафіксовано приліт у Холодногірському районі міста.

Крім того, минулої ночі у Харкові були прильоти БпЛА. Зокрема, перший вдарив в Основ'яновському районі міста, внаслідок чого на місці влучання була пожежа.