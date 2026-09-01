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Главная Харьков Удары России по Харьковщине: есть пострадавшие и разрушения

Удары России по Харьковщине: есть пострадавшие и разрушения

Ua ru
1 сентября 2026 09:51
Россияне атаковали Харьковскую область: последствия обстрелов за сутки
Мопед после нападения. Фото: Харьковская ОВА

За последние сутки российские войска обстреляли Харьков и 15 населенных пунктов области. Под ударами оказались жилые дома, предприятия и электросети. В Золочеве пострадали три человека, среди них двое детей. В целом враг применил ракеты, КАБы и более 100 беспилотников различных типов. Также россияне наносили удары по городу с помощью беспилотников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Пострадавшие от атак

В поселке Золочев в результате обстрела острую стрессовую реакцию получили 30-летняя женщина, 7-летняя девочка и 3-летний мальчик. Медики оказали им необходимую помощь.

Россияне также атаковали Шевченковский район Харькова беспилотниками.

Чем атаковали

В Харьковской области зафиксировали удары двумя ракетами, одной управляемой авиабомбой, шестью БПЛА "Молния" и восемью FPV-дронами. Еще 85 беспилотников, по данным области, имеют тип, который устанавливается.

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Последствия атак

В Богодуховском районе в Золочеве под удары попали шесть частных домов, два автомобиля, микроавтобус, гараж, магазин и скутер. В селе Ковали также пострадали жилой дом и хозяйственные постройки. В Купянском районе были разрушены частный дом в Новой Александровке и электросети в Гнилице.

В Изюмском районе повреждены пять частных домов в Комаровке и электросети в Языковом. В Харьковском районе пострадали частный дом в Слатыном и электросети в Дергачах. В Лозовском районе российские удары затронули гражданское предприятие в Лозовой, складское здание в Веселом и электросети в Нововолодимирском.

Эвакуация людей

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 256 человек. С начала работы там зарегистрировали 56 508 человек.

Ситуация на фронте

За сутки на фронте произошло 210 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 16 атак. Российские войска пытались продвинуться в районе Старицы и Волчанских Хуторов, а также в направлениях Чугуновки, Хатнего, Малой Волчьей, Довгенького и Охримовки. На Купянском направлении враг один раз атаковал в направлении Глушковки.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове почти два года действует модернизированная система оповещения, которая не зависит от отключений электроэнергии и отделена от общеобластной. Это позволило сократить количество тревог на 40–45%, сигналы звучат в городе только в случае реальной опасности.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Украина должна готовиться к самым сложным сценариям следующей зимы, поскольку спрогнозировать её ход пока невозможно. По его словам, ситуация будет зависеть от боевых действий и переговорного процесса, а одной из главных задач является сохранение генерации и защита энергетической инфраструктуры.

Харьков Харьковская область обстрелы Олег Синегубов атака
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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