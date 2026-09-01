Росіяни атакували Харківщину: наслідки обстрілів за добу

Мопед після атаки. Фото: Харківська ОВА

Російські війська за минулу добу атакували Харків і 15 населених пунктів області. Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства та електромережі. У Золочеві постраждали троє людей, серед них двоє дітей. Загалом ворог застосував ракети, КАБи та понад 100 безпілотників різних типів. Також росіяни били по місту безпілотниками.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Постраждалі від атак

У селищі Золочів через обстріл гостру реакцію на стрес отримали 30-річна жінка, 7-річна дівчинка та 3-річний хлопчик. Медики надали їм необхідну допомогу.

Росіяни також атакували Шевченківський район Харкова безпілотниками.

Чим атакували

На Харківщині зафіксували удари двома ракетами, однією керованою авіабомбою, шістьма БпЛА "Молнія" та вісьмома FPV-дронами. Ще 85 безпілотників, за даними області, мають тип, який встановлюють.

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Наслідки атак

У Богодухівському районі в Золочеві під удари потрапили шість приватних будинків, два автомобілі, мікроавтобус, гараж, магазин і скутер. У селі Ковалі також постраждали житловий будинок та господарчі споруди. У Куп’янському районі зазнали руйнувань приватний будинок у Новій Олександрівці та електромережі в Гнилиці.

В Ізюмському районі пошкоджені п’ять приватних будинків у Комарівці та електромережі в Язиковому. У Харківському районі постраждали приватний будинок у Слатиному та електромережі в Дергачах. На Лозівщині російські удари зачепили цивільне підприємство в Лозовій, складську будівлю у Веселому та електромережі в Нововолодимирському.

Евакуація людей

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 256 людей. Від початку роботи там зареєстрували 56 508 людей.

Ситуація на фронті

За добу на фронті відбулося 210 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 16 атак. Російські війська намагалися просунутися біля Стариці та Вовчанських Хуторів, а також у напрямках Чугунівки, Хатнього, Малої Вовчої, Довгенького та Охрімівки. На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Глушківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові майже два роки діє модернізована мережа сповіщення, яка не залежить від блекаутів та відокремлена від загальнообласної. Це дозволило зменшити кількість тривог на 40-45%, сигнали лунають у місті лише у разі фактичної небезпеки.

Також Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов заявив, що Україна має готуватися до найскладніших сценаріїв наступної зими, оскільки спрогнозувати її перебіг наразі неможливо. За його словами, ситуація залежатиме від бойових дій і переговорного процесу, а одним із головних завдань є збереження генерації та захист енергетичної інфраструктури.