Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Уклонение от мобилизации: в Харьковской области осудили еще одного мужчину arrow

Уклонение от мобилизации: в Харьковской области осудили еще одного мужчину

20 сентября 2023 13:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Уклонение от мобилизации: в Харьковской области осудили еще одного мужчину
Суд. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Харьковской области к трем годам тюрьмы приговорили местного жителя, который уклонялся от мобилизации. Им оказался житель города Лозовая.

Об этом пишет пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также:

Проигнорировал обязательство

"Прокуроры в суде доказали, что в апреле этого года мужчина прибыл в Новобаварский ОРТЦК и СП г. Харькова по вызову, где ему было выдано направление на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией с целью определения степени пригодности к военной службе. По результатам медосмотра он признан пригодным", — говорится в сообщении.

Однако когда мужчина получил повестку для того, чтобы пройти военную службу во время мобилизационных мероприятий, он так и не появился в ТЦК и СП.

Признал ли свою вину обвиняемый

Во время судебного заседания мужчина раскаялся и признал свою вину в полной мере.

"Обвинительный приговор вынес Ленинский районный суд г. Харькова. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование решения", — добавили в пресс-службе.

Напомним, в Луцке судили местного жителя, который получил повестку в июне 2023 года, но отказался от мобилизации и не пришел в ТЦК. На суде уклонист попросил его сильно не наказывать и получил испытательный срок лишения свободы.

Также мы писали о том, что пограничники Волынского отряда обнаружили 35-летнего мужчину, который в грузовике дальнобойщика хотел незаконно пересечь границу. Более того, уклонист заплатил водителю 5 тыс. долларов, чтобы тот вывез его в Польшу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз