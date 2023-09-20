Уклонение от мобилизации: в Харьковской области осудили еще одного мужчину

Суд. Иллюстративное фото: google.com

В Харьковской области к трем годам тюрьмы приговорили местного жителя, который уклонялся от мобилизации. Им оказался житель города Лозовая.

Об этом пишет пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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"Прокуроры в суде доказали, что в апреле этого года мужчина прибыл в Новобаварский ОРТЦК и СП г. Харькова по вызову, где ему было выдано направление на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией с целью определения степени пригодности к военной службе. По результатам медосмотра он признан пригодным", — говорится в сообщении.

Однако когда мужчина получил повестку для того, чтобы пройти военную службу во время мобилизационных мероприятий, он так и не появился в ТЦК и СП.

Признал ли свою вину обвиняемый

Во время судебного заседания мужчина раскаялся и признал свою вину в полной мере.

"Обвинительный приговор вынес Ленинский районный суд г. Харькова. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование решения", — добавили в пресс-службе.

Напомним, в Луцке судили местного жителя, который получил повестку в июне 2023 года, но отказался от мобилизации и не пришел в ТЦК. На суде уклонист попросил его сильно не наказывать и получил испытательный срок лишения свободы.

Также мы писали о том, что пограничники Волынского отряда обнаружили 35-летнего мужчину, который в грузовике дальнобойщика хотел незаконно пересечь границу. Более того, уклонист заплатил водителю 5 тыс. долларов, чтобы тот вывез его в Польшу.