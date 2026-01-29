Видео
Україна
Украине нужна сбалансированная система доступа к жилью — Терехов

Украине нужна сбалансированная система доступа к жилью — Терехов

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 17:51
Терехов предлагает внедрять в Украине сбалансированную систему доступа к жилью
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

В Украине необходимо внедрять сбалансированную систему доступа к жилью. Чтобы она не сводилась только к ипотеке.

Об этом заявил харьковский городской голова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПГГ) Игорь Терехов, предложив совместить несколько моделей обеспечения украинцев жильем.

Терехов о системе доступа к жилью

По силам мэра Харькова, учитывая ограниченную платежеспособность населения и высокие риски безопасности, Украине нужна сбалансированная система доступа к жилью, которая не сводится только к ипотеке. Именно поэтому он предлагает сочетание нескольких моделей.

Первое направление — муниципальное арендное жилье. Речь идет о квартирах, которые будут находиться в собственности громады или специального муниципального оператора и будут сдаваться в долгосрочную доступную аренду по прозрачным правилам.

Такой фонд должен стать инструментом кадровой политики для учителей, врачей и работников критической инфраструктуры.

Вторая модель — аренда с правом выкупа. Она будет сочетать доступную аренду с поэтапным приобретением собственности и даст семьям возможность постепенно стать владельцами жилья без высокого стартового финансового барьера.

Третий элемент — льготная ипотека. Председатель АПГГ поддержал ее развитие, но отметил, что ипотека не может быть единственным инструментом жилищной политики. Без массового роста предложения жилья она не обеспечивает доступности, а для прифронтовых регионов требует дополнительных государственных гарантий и субсидирования рисков.

Терехов отметил, что ключевой критерий для всех моделей — доступность: платеж за жилье должен составлять не более 20-25% дохода домохозяйства или быть сопоставимым со средней арендной ставкой в регионе.

"Муниципальное арендное жилье и аренда с правом выкупа должны стать базовыми решениями для прифронтовых городов и ВПЛ, поскольку они позволяют людям вернуться или закрепиться в городе без непосильных финансовых обязательств, но с четкой перспективой стабильной жизни", — констатировал Игорь Терехов.

Напомним, что недавно городской голова Харькова призвал не поднимать тарифы на коммунальные услуги во время войны.

Также Терехов призвал воплощать в Украине доступные жилищные программы.

