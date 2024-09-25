Война в Украине — пограничники уничтожили троих военных РФ на Харьковщине

ВСУ ликвидируют противника в Харьковской области. Фото: скриншот с видео

Украинские бойцы продолжают наносить удары по противнику и его технике. Пограничникам Краматорского отряда удалось уничтожить трех оккупантов в Харьковской области.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины в среду, 25 сентября.

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Пограничники Краматорского отряда ликвидировали трех российских военных на Харьковщине благодаря ударному гексакоптеру Vampire, который враг называет "Бабой Ягой".

""Баба Яга" пограничников Краматорского отряда поймала трех оккупантов на Харьковщине", — говорится в сообщении.

"Баба Яга" — это российское военное обобщенное название украинских ночных бомбардировщиков-мультикоптеров. Они несут гораздо более тяжелую бомбовую нагрузку, чем небольшие дроны, которые летают днем.

Напомним, украинские разведчики поразили российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С", превратив ее в подвижный факел.

Также недавно в Третьей штурмовой бригаде показали, как ловко ликвидировали шесть грузовиков, танк и личный состав оккупантов.