Війна в Україні — прикордонники знищили трьох військових РФ на Харківщині

ЗСУ ліквідують противника на Харківщині. Фото: скриншот із відео

Українські бійці продовжують завдавати ударів по противнику та його техніці. Прикордонникам Краматорського загону вдалося знищити трьох окупантів на Харківщині.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби України в середу, 25 вересня.

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Прикордонники Краматорського загону ліквідували трьох російських військових на Харківщині завдяки ударному гексакоптеру Vampire, який ворог називає "Бабою Ягою".

""Баба Яга" прикордонників Краматорського загону вполювала трьох окупантів на Харківщині", — йдеться в повідомленні.

"Баба Яга" — це російська військова узагальнена назва українських нічних бомбардувальників-мультикоптерів. Вони несуть набагато важче бомбове навантаження, ніж невеликі дрони, які літають удень.

Нагадаємо, українські розвідники уразили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С", перетворивши її на рухомий факел.

Також нещодавно у Третій штурмовій бригаді показали, як вправно ліквідували шість вантажівок, танк та особовий склад окупантів.