Какая ситуация в Волчанске сегодня

Защитники Волчанска Харьковской области. Фото: скриншот видео

В Волчанске на Харьковщине продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты не прекращают обстрелы города и пытаются занять новые позиции, но украинские защитники сдерживают врага.

Об этом в понедельник, 20 мая, в интервью изданию DW на украинском рассказали военные ВСУ, защищающие Волчанск.

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По словам военнослужащих, в городе продолжаются активные боевые действия. Россияне давят на Волчанск.

"Они (российские бойцы, — Ред.) сидят в каких-то жилых массивах, и наши ребята сидят в жилых массивах. Они в любом случае перестреливаются. Они пытаются занять новые позиции, наши — их сдержат. Нам приходится маневрировать между минометными обстрелами", — рассказал один из военных.

В Харьковской ОВО говорят, что ВСУ контролируют около 60 процентов территории Волчанска. Вот что рассказывают военные, вернувшиеся оттуда. pic.twitter.com/E2mwGWQk7P — DW русский (@dw_ukrainian) May 20, 2024

Напомним, 19 мая издание Sky News написало, что украинские военные были тайно переброшены на Харьковщину перед новым наступлением России. Перемещение произошло в начале мая.

Ранее аналитики Института изучения войны заявили, что ситуация с наступлением в Харьковской и на Донбассе обостряется.