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Украинские военные, защищающие Волчанск, рассказали о реальной ситуации в городе — видео

20 мая 2024 23:33
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какая ситуация в Волчанске сегодня
Защитники Волчанска Харьковской области. Фото: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Волчанске на Харьковщине продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты не прекращают обстрелы города и пытаются занять новые позиции, но украинские защитники сдерживают врага.

Об этом в понедельник, 20 мая, в интервью изданию DW на украинском рассказали военные ВСУ, защищающие Волчанск.

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По словам военнослужащих, в городе продолжаются активные боевые действия. Россияне давят на Волчанск.

"Они (российские бойцы, — Ред.) сидят в каких-то жилых массивах, и наши ребята сидят в жилых массивах. Они в любом случае перестреливаются. Они пытаются занять новые позиции, наши — их сдержат. Нам приходится маневрировать между минометными обстрелами", — рассказал один из военных.

Напомним, 19 мая издание Sky News написало, что украинские военные были тайно переброшены на Харьковщину перед новым наступлением России. Перемещение произошло в начале мая.

Ранее аналитики Института изучения войны заявили, что ситуация с наступлением в Харьковской и на Донбассе обостряется.

война
российские войска
ВСУ
Харьковская область
обстрелы

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