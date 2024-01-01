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Украинцы собрали 1 млн гривен для детей, осиротевших из-за обстрела села Гроза

1 января 2024 11:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинцы собрали 1 млн гривен для детей, осиротевших из-за обстрела села Гроза
Люди принесли цветы к месту трагедии. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За два дня украинцы собрали 1 млн. грн для детей из села Гроза в Харьковской области, ставших сиротами из-за ракетного удара россиян. Средства передадут лицам, которые занимаются детьми.

Об этом сообщила корреспондентка программы "Факты" канала ICTV Татьяна Доцяк, объявившая этот сбор.

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"Друзья, вы совершили чудо! Вы собрали миллион на детей из Грозы! Миллион! Я мечтала собрать детям хотя бы 140 тысяч, а здесь миллион!" — написала журналистка.

Она подчеркнула, что эти деньги для детей, в которых русская армия убила маму или папу, или обоих родителей.

"Только представьте себе, что они почувствуют, когда узнают! Это тепло и любовь каждого из вас! Вы обняли каждого ребенка! Их родители сейчас плачут от счастья", — добавила Доцяк.

В то же время она отметила, что сбор еще продлится до 2 января и присоединиться к нему можно здесь.

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Сообщение Татьяны Доцяк. Фото: скриншот

Напомним, 5 октября российские террористы обстреляли село Гроза Купянского района Харьковской области. Погибли 59 человек, которые были на поминках погибшего военного.

Так, известно, что в результате российского удара погибла семья павшего воина, которого поминали местные жители. Они собрались после того, как их позвал сын военного Денис Козырь.

Как выяснилось, вражеские ракеты на кафе навели местные жители, сотрудничавшие с оккупантами. Служба безопасности Украины разоблачила предателей и объявила о подозрении.

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