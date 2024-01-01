Українці зібрали 1 млн гривень для дітей, які осиротіли через обстріл села Гроза

Люди принесли квіти до місця трагедії. Фото: УНІАН

За два дні українці зібрали 1 млн грн для дітей із села Гроза у Харківській області, які стали сиротами через ракетний удар росіян. Кошти передадуть особам, які опікуються дітьми.

Про це повідомила кореспондентка програми "Факти" каналу ICTV Тетяна Доцяк, яка оголосила цей збір.

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"Друзі, ви зробили диво! Ви зібрали мільйон на дітей з Грози!

Мільйон! Я мріяла зібрати дітям хоча б 140 тисяч, а тут мільйон!" — написала журналістка.

Вона наголосила, що ці гроші для дітей, в яких російська армія вбила маму або тата, або обох батьків.

"Тільки уявіть собі що вони відчують коли дізнаються! Це тепло й любов кожного з вас! Ви обійняли кожну дитину! Їхні батьки зараз плачуть від щастя", — додала Доцяк.

Водночас вона зазначила, що збір ще триватиме до 2 січня і долучитися до нього можна тут.

Допис Тетяни Доцяк. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 жовтня російські терористи обстріляли село Гроза Куп'янського району Харківської області. Загинуло 59 людей, які були на поминках загиблого військового.

Так, відомо, що внаслідок російського удару загинула сім'я полеглого воїна, якого поминали місцеві мешканці. Вони зібралися після того, як їх покликав син військового Денис Козир.

Як з'ясувалося, ворожі ракети на кафе навели місцеві мешканці, які співпрацювали з окупантами. Служба безпеки України викрила зрадників та оголосила про підозру.