Харьковщина получит дополнительные средства от правительства — Шмигаль объяснил, на что пойдут деньги

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: УНІАН

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что правительство выделило для Харькова и Харьковщины дополнительные 2,5 млрд грн. Он объяснил, на что направят эти средства.

Об этом премьер-министр Украины сообщил в четверг, 13 июня, в Telegram.

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Подробнее об выделенных средствах

Шмигаль пояснил, что дополнительные 2,5 млрд грн будут направлены на восстановление энергосистемы региона и города, а также на установку когенерационных установок, блочно-модульных котельных и газовых генераторов.

"То есть это средства для того, чтобы зимой у жителей Харьковщины было светло и тепло", — написал он.

Премьер-министр Украины добавил, что правительство продолжает активно работать над децентрализацией энергосистемы. Этот план основан на двух основных принципах:

Доступность энергооборудования для населения, ОСМД, общин и бизнеса. Упрощение процессов подключения и эксплуатации этого энергооборудования.

Что еще стоит знать

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в настоящее время в городе проживает более миллиона человек, а также переселенцы с территорий, где ведутся бои. Однако по его словам, многие жители выехали из Харькова из-за усиленных вражеских обстрелов.

Мы также писали, что недавно премьер-министр Шмигаль заявил, что ситуация в энергетике остается сложной. Россия разрушила 50% нашей возможности генерации электроэнергии, в рабочем состоянии находятся только 27% украинских ТЭС.