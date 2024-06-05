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Терехов назвав кількість людей, які наразі проживають у Харкові

5 червня 2024 02:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скільки людей живе у Харкові попри обстріли
Чоловік сидить на лавці на тлі зруйнованого обстрілами РФ будинку. Фото: livekharkov
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що наразі в місті проживає понад мільйон людей, а також переселенці з територій, де ведуться бої. Однак за його словами, багато мешканців виїхали з Харкова через посилені ворожі обстріли.

Про це Ігор Терехов розповів в ефірі "Ми-Україна".

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Скільки мешканців у Харкові

"Десь два місяці тому я вже попереджав весь світ про те, що ми потребуємо найсучаснішого захисту, найсучасніших систем протиповітряної оборони, бо в іншому випадку ми можемо перетворитись на друге Алеппо. І, на жаль, статистика це підтверджує, бо якщо взяти дані щодо обстрілів міста за травень, то по Харкову було 76 разів влучання ворожих ракет", — зазначив мер міста. 

За його словами, російські обстріли минулого тижня, зокрема прильоти по "Епіцентру" та багатоповерхівці змусили мешканців покинути місто.

"Такі потужні обстріли, які були минулого тижня, мали свій відбиток на настроях харків'ян. Дійсно багато людей поїхали, але сьогодні  у Харкові постійно перебуває більш ніж мільйон мешканців міста. Крім цього, дуже багато людей, які переїхали з територій, де зараз ведуться активні бойові дії", — додав Терехов. 

Ситуація в Харкові та області сьогодні

Раніше міський голова Харкова також розповів, що в міста немає жодного джерела власної генерації електроенергії. Це пов'язано з серйозним ударом РФ 23 березня по енергетичних об'єктах.

Своєю чергою секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що Росія в найгіршому випадку може застосувати в Харкові стратегію, аналогічну сирійському Алеппо. Тоді завдяки старанням російської авіації населення міста скоротилося до третини від довоєнного рівня.

Також під час обстрілів у вівторок, 4 червня, росіяни поранили людину в Куп'янську Харківської області.

Харків
Ігор Терехов
обстріли
люди
війна в Україні
атака
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