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Уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн для Харкова — на що підуть кошти

13 червня 2024 13:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Харківщина отримає додаткові кошти від уряду — Шмигаль пояснив, на що підуть гроші
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд виділив для Харкова та Харківщини додаткові 2,5 млрд грн. Він пояснив, на що спрямують ці кошти.

Про це прем'єр-міністр України повідомив у четвер, 13 червня, у Telegram.

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Детальніше про віділені кошти

Шмигаль пояснив, що додаткові 2,5 млрд грн спрямують на відновлення енергосистеми регіону та міста, а також на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів.

"Тобто це кошти для того, аби взимку жителі Харківщини мали світло та тепло", — написав він.

Прем'єр-міністр України додав, що уряд продовжує активно працювати над децентралізацією енергосистеми. Цей план базується на двох основних принципах:

  1. Доступність енергообладнання для населення, ОСББ, громад та бізнесу.
  2. Спрощення процесів підключення та експлуатації цього енергообладнання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що наразі в місті проживає понад мільйон людей, а також переселенці з територій, де ведуться бої. Однак за його словами, багато мешканців виїхали з Харкова через посилені ворожі обстріли.

Ми також писали, що нещодавно прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці залишається складною. Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії, в робочому стані перебувають лише 27% українських ТЕС.

Харків
Денис Шмигаль
фінансова допомога
генератори
Кабінет міністрів
гроші
Харківська область
енергосистема

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