Шмигаль сообщил, как будут отапливать Харьков, ведь все ТЭЦ в регионе уничтожены обстрелами

Денис Шмыгаль. Фото: скриншот

Оккупанты уничтожили все теплоэлектроцентрали, которые обслуживали Харьков, обеспечивая горожан теплом и энергией. Поэтому на зиму в город будут завозиться мобильные котельные.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Киеве во вторник, 10 сентября.

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По словам премьер-министра, в Харьковской области оккупанты уничтожили все объекты тепловой и электрической генерации. Поэтому на зиму в город будут поставляться мобильные котельные, децентрализуя таким образом систему отопления.

"Мы сконцентрировались на Харькове и Харьковской области, поскольку понимаем, что россияне фактически уничтожили все ТЭЦ, которые находились вокруг Харькова и обеспечивали его энергией. Мы привозим туда небольшие мобильные одномегаваттные котельные, которые будут устанавливаться местными властями", — сказал Шмыгаль.

По его словам, такие технологии планируется внедрять и в других городах, где серьезно пострадала энергетическая инфраструктура.