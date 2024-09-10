Шмигаль повідомив, як опалюватимуть Харків, адже всі ТЕЦ в регіоні знищені обстрілами

Денис Шмигаль. Фото: скриншот

Окупанти знищили всі теплоелектроцентралі, які обслуговували Харків, забезпечуючи містян теплом та енергією. Тому на зиму до міста завозитимуть мобільні котельні.

Про це повідомив Денис Шмигаль під час пресконференції в Києві у вівторок, 10 вересня.

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За словами премʼєр-міністра, у Харківській області окупанти знищили всі об’єкти теплової та електричної генерації. Тому на зиму в місто будуть постачатися мобільні котельні, децентралізуючи таким чином систему опалення.

"Ми сконцентрувалися на Харкові та Харківській області, оскільки розуміємо, що росіяни фактично знищили всі ТЕЦ, які знаходилися навколо Харкова і забезпечували його енергією. Ми привозимо туди невеликі мобільні одномегаватні котельні, які будуть встановлюватися місцевою владою", — сказав Шмигаль.



За його словами, такі технології планується впроваджувати і в інших містах, де серйозно постраждала енергетична інфраструктура.