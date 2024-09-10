Шмигаль повідомив, як опалюватимуть Харків, адже всі ТЕЦ в регіоні знищені обстрілами

Усі ТЕЦ, що обслуговували Харків, зруйновані — Шмигаль озвучив план опалення міста
Окупанти знищили всі теплоелектроцентралі, які обслуговували Харків, забезпечуючи містян теплом та енергією. Тому на зиму до міста завозитимуть мобільні котельні.
Про це повідомив Денис Шмигаль під час пресконференції в Києві у вівторок, 10 вересня.
Опалювальний сезон у Харкові — перспективи
За словами премʼєр-міністра, у Харківській області окупанти знищили всі об’єкти теплової та електричної генерації. Тому на зиму в місто будуть постачатися мобільні котельні, децентралізуючи таким чином систему опалення.
"Ми сконцентрувалися на Харкові та Харківській області, оскільки розуміємо, що росіяни фактично знищили всі ТЕЦ, які знаходилися навколо Харкова і забезпечували його енергією. Ми привозимо туди невеликі мобільні одномегаватні котельні, які будуть встановлюватися місцевою владою", — сказав Шмигаль.
За його словами, такі технології планується впроваджувати і в інших містах, де серйозно постраждала енергетична інфраструктура.
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