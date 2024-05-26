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В Богуславке Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибшей

26 мая 2024 16:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Богуславке Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибшей
Последствия обстрела Богуславки. Фото иллюстративное: Харьковская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики нанесли удар по Богуславке Изюмского района Харьковской области. В результате погибла женщина, еще два человека получили ранения, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 26 мая.

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Враг обстрелял Богуславку

Войска Российской Федерации нанесли удар по поселку Богуславка Харьковской области. К сожалению, в результате этого преступления не обошлось без жертв.

Одна 72-летняя женщина погибла. Еще двое гражданских лиц получили ранения, среди них мальчик 9 лет.

Ранее мы сообщали, что во время удара по Харькову 25 мая оккупанты попали в помещение гипермаркета "Эпицентр". В настоящее время сообщают о 15 жертвах.

Напоминаем, что в Запорожье был слышен взрыв. Пока причины и последствия выясняются.

война
Харьков
Украина
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов
жертвы

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