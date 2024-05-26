В Богуславке Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о погибшей

Последствия обстрела Богуславки. Фото иллюстративное: Харьковская ОВА

Российские захватчики нанесли удар по Богуславке Изюмского района Харьковской области. В результате погибла женщина, еще два человека получили ранения, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 26 мая.

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Враг обстрелял Богуславку

Войска Российской Федерации нанесли удар по поселку Богуславка Харьковской области. К сожалению, в результате этого преступления не обошлось без жертв.

Одна 72-летняя женщина погибла. Еще двое гражданских лиц получили ранения, среди них мальчик 9 лет.

Ранее мы сообщали, что во время удара по Харькову 25 мая оккупанты попали в помещение гипермаркета "Эпицентр". В настоящее время сообщают о 15 жертвах.

Напоминаем, что в Запорожье был слышен взрыв. Пока причины и последствия выясняются.