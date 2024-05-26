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Удар по Епіцентру в Харкові — кількість загиблих збільшилася

26 травня 2024 15:45
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Кількість загиблих в Епіцентрі у Харкові збільшилася
РФ атакувала Епіцентр у Харкові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Під час удару по Харкову 25 травня окупанти влучили у приміщення гіпермаркету "Епіцентр". Наразі повідомляють про 15 жертв.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у неділю, 26 травня.

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Кількість жертв у Харкові збільшилася

Станом на 15:18 26 травня стало відомо, що кількість жертв внаслідок удару РФ по Епіцентру в Харкові збільшилася. 

"Кількість загиблих внаслідок удару по Епіцентру зросла до 15 людей", — зазначив Синєгубов.

Удар по Епіцентру у Харкові
Допис голови ОВА Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Росія у суботу, 25 травня, завдала удару по Харкову. Новини.LIVE показали як виглядає всередині зруйнований РФ Епіцентр.

Раніше ми писали, що президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на ворожий обстріл у Харкові та влучення у будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Він назвав це жахливим злочином.

Харків
обстріли
Олег Синєгубов
війна в Україні
жертви
Епіцентр

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