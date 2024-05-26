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В Богуславці на Харківщині лунали вибухи — в ОВА повідомили про загиблу

26 травня 2024 16:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Богуславці на Харківщині лунали вибухи — в ОВА повідомили про загиблу
Наслідки обстрілу Богуславки. Фото ілюстративне: Харківська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники завдали удару по Богуславці Ізюмського району Харківської області. Внаслідок цього загинула жінка, ще двоє людей зазнали поранень, серед них дитина.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 26 травня.

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Повідомлення про удари по Богуславці. Фото: скріншот

Ворог обстріляв Богуславку

Війська Російської Федерації завдали удару по селищу Богуславка Харківської області. На жаль, внаслідок цього злочину не обійшлося без жертв.

Одна 72-річна жінка загинул. Ще двоє цивільних осіб зазнали поранень, серед них хлопчик 9 років.

Раніше ми повідомляли, що під час удару по Харкову 25 травня окупанти влучили у приміщення гіпермаркету "Епіцентр". Наразі повідомляють про 15 жертв.

Нагадуємо, що у Запоріжжі було чути вибух. Наразі причини і наслідки з'ясовуються.

війна
Харків
Україна
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов
жертви

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