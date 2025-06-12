Харьков атаковали дроны 12 июня — фото последствий и данные о раненых

В ГСЧС показали кадры последствий ночной атаки России по Харькову
В ночь на 12 июня российские войска в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками. В результате удара в нескольких районах города возникли масштабные пожары.
Пресс-служба ГСЧС Украины обнародовала кадры последствий российских атак по Харькову.
Россия массированно атаковала Харьков дронами
Возгорания зафиксированы в Салтовском, Слободском и Шевченковском районах — горели жилые дома, торговые точки и автомобили.
Сколько людей пострадало в Харькове в результате атаки
В результате атаки травмированы 14 человек, среди них четверо детей. На местах работают спасатели, медики, полицейские и аварийные службы.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и помогали эвакуировать жителей из опасных зон. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.
Напомним, в Харькове в ночь на 12 июня прозвучала серия громких взрывов из-за атаки российских дронов-камикадзе.
Стало известно, что во время атаки дроны попали в жилой сектор.
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