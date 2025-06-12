Харьков атаковали дроны 12 июня — фото последствий и данные о раненых

Спасатель выводит пострадавшего мужчину. Фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 12 июня российские войска в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками. В результате удара в нескольких районах города возникли масштабные пожары.

Пресс-служба ГСЧС Украины обнародовала кадры последствий российских атак по Харькову.

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Тушение пожара. Фото: ГСЧС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Возгорания зафиксированы в Салтовском, Слободском и Шевченковском районах — горели жилые дома, торговые точки и автомобили.

Тушение пожара в доме. Фото: ГСЧС

Пожар в многоквартирном доме. Фото: ГСЧС

Спасатели выводят пострадавших. Фото: ГСЧС

Сколько людей пострадало в Харькове в результате атаки

В результате атаки травмированы 14 человек, среди них четверо детей. На местах работают спасатели, медики, полицейские и аварийные службы.

Психолог оказывает помощь ребенку. Фото: ГСЧС

Последствия атаки дронов Фото: ГСЧС

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и помогали эвакуировать жителей из опасных зон. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.

Напомним, в Харькове в ночь на 12 июня прозвучала серия громких взрывов из-за атаки российских дронов-камикадзе.

Стало известно, что во время атаки дроны попали в жилой сектор.