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Главная Харьков В ГСЧС показали кадры последствий ночной атаки России по Харькову

В ГСЧС показали кадры последствий ночной атаки России по Харькову

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Дата публикации 12 июня 2025 08:16
Харьков атаковали дроны 12 июня — фото последствий и данные о раненых
Спасатель выводит пострадавшего мужчину. Фото: ГСЧС Харьковщины
Ключові моменти Россия массированно атаковала Харьков дронами Сколько людей пострадало в Харькове в результате атаки

В ночь на 12 июня российские войска в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками. В результате удара в нескольких районах города возникли масштабные пожары.

Пресс-служба ГСЧС Украины обнародовала кадры последствий российских атак по Харькову.

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Россия массированно атаковала Харьков дронами

Харків
Тушение пожара. Фото: ГСЧС
Харків вибухи
Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Возгорания зафиксированы в Салтовском, Слободском и Шевченковском районах — горели жилые дома, торговые точки и автомобили.

Пожежі в Харкові
Тушение пожара в доме. Фото: ГСЧС
Пожежі Харків 12 червня
Пожар в многоквартирном доме. Фото: ГСЧС
Харків атаки дронами
Спасатели выводят пострадавших. Фото: ГСЧС

Сколько людей пострадало в Харькове в результате атаки

В результате атаки травмированы 14 человек, среди них четверо детей. На местах работают спасатели, медики, полицейские и аварийные службы.

Харків дрони
Психолог оказывает помощь ребенку. Фото: ГСЧС
Харків наслідки атаки дронів
Последствия атаки дронов Фото: ГСЧС

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и помогали эвакуировать жителей из опасных зон. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.

Напомним, в Харькове в ночь на 12 июня прозвучала серия громких взрывов из-за атаки российских дронов-камикадзе.

Стало известно, что во время атаки дроны попали в жилой сектор.

Харьков пожар ГСЧС Харьковская область атака БпЛА
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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