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Головна Харків У Харкові прогриміли вибухи — місто під атакою "Шахедів"

У Харкові прогриміли вибухи — місто під атакою "Шахедів"

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Дата публікації: 12 червня 2025 01:40
Вибухи в Харкові вночі 12 червня 2025 року — що відомо про обстріл
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: bbc.com
Ключові моменти Що відомо про вибухи в Харкові вночі 12 червня

Вибухи пролунали в Харкові зараз, уночі в четвер, 12 червня. У Харківській області триває повітряна тривога.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто знову атакують "Шахеди".

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Атака на Харків уночі 12 червня 2025 року
Скриншот повідомлень Ігоря Терехова

Що відомо про вибухи в Харкові вночі 12 червня

Станом на 00:31, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, "Шахеди" з Бєлгородської області  РФ рухалися вздовж межі Харківщини та Сумщини на захід.

Атака БпЛА вночі 12 червня 2025 року
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України 

О 00:38 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у місті та попередив, що в повітрі ще є безпілотники. О 01:46 він уточнив, що під ударом опинився Шевченківський район. Наслідки обстрілу уточнюють.

Нагадаємо, у Харкові 11 червня з-під завалів на території підприємства дістали тіло ще однієї жінки. Вона загинула внаслідок атаки на місто 7 червня.

Також ми повідомляли, що під час розмінування Харківщини загинув 37-річний піротехнік Василь Білинський. Два його колеги зазнали поранень і наразі перебувають у лікарні.

Харків вибух безпілотники обстріли Ігор Терехов Шахед
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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