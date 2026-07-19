Обстрел Изюма 19 июля: число пострадавших возросло до 20, среди них ребенок

Ликвидация последствий российского обстрела Изюма. Фото: Харьковская ОВА

В Изюме Харьковской области увеличилось число пострадавших в результате российского обстрела в воскресенье, 19 июля. На данный момент известно о 20 раненых.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Изюма 19 июля

В результате атаки России десять человек получили взрывные травмы и ранения осколками стекла. Кроме того, у ещё десяти пострадавших, в том числе у годовалого мальчика, диагностировали острую стрессовую реакцию. В настоящее время всем оказывается медицинская помощь.

Ликвидация последствий атаки РФ на Изюм 19 июля. Фото: Харьковская ОВА

"С прошлой ночи враг уже трижды наносил удары по городу — управляемыми авиабомбами, РСЗО и беспилотниками. Повреждены частные и многоквартирные дома, дошкольное учебное заведение, автомобили и электросети", — отметил Синегубов.

Ликвидация последствий российского обстрела Изюма 19 июля. Фото: Харьковская ОВА

Коммунальщики устраняют последствия обстрела Изюма. Фото: Харьковская ОВА

Пострадавшие семьи получат непродовольственные наборы, OSB-плиты, ESK-наборы для экстренного ремонта жилья, а также психологическую и юридическую поддержку.

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Как писали Новини.LIVE, 19 июля российские захватчики атаковали Харьковскую область. В частности, в Изюме дрон попал в пятиэтажный жилой дом.

Кроме того, сегодня оккупанты атаковали Харьковский инновационный сортировочный терминал Новой почты, в результате чего погибли четыре человека, еще 16 получили ранения.