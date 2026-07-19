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Головна Харків В Ізюмі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу

В Ізюмі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу

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Дата публікації: 19 липня 2026 18:00
Обстріл Ізюма 19 липня: кількість постраждалих зросла до 20, серед них дитина
Ліквідація наслідків російського обстрілу Ізюма. Фото: Харківська ОВА

В Ізюмі Харківської області зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у неділю, 19 липня. Наразі відомо про 20 травмованих.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Ізюма 19 липня

Внаслідок атаки Росії десять людей зазнали вибухових травм та поранень склом. Крім того, ще у десятьох травмованих, зокрема в однорічного хлопчика, діагностували гостру реакцію на стрес. Наразі усім надається медична допомога.

Російський обстріл Ізюму 19 липня
Ліквідація наслідків атаки РФ на Ізюм 19 липня. Фото: Харківська ОВА

"Із минулого вечора ворог уже тричі завдав ударів по місту — керованими авіабомбами, РСЗВ та безпілотниками. Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, заклад дошкільної освіти, автомобілі та електромережі", — зазначи Синєгубов.

Удар Росії по Ізюму 19 липня
Ліквідація російського обстрілу Ізюму 19 липня. Фото: Харківська ОВА
Російський удар по Ізюму 19 липня
Комунальники ліквідовують наслідки обстрілу Ізюму. Фото: Харківська ОВА

Постраждалі сімʼї отримають непродовольчі набори, OSB-плити, ESK-набори для екстреного ремонту житла, а також психологічну та юридичну підтримку.

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Як писали Новини.LIVE, 19 липня російські загарбники атакували Харківську область. Зокрема, в Ізюмі дрон влучив в пʼятиповерховий житловий будинок.

Крім того, сьогодні окупанти атакували Харківський інноваційний сортувальний термінал Нової пошти, внаслідок чого загинули четверо людей, ще 16 отримали поранення.

Харківська область обстріли Ізюм
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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