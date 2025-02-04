Взрыв в Изюме 4 января — что известно об атаке

Дым в небе. Фото иллюстративное: Freepik

В Харьковской области в городе Изюм днем, 4 января, прогремел взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрыв в Изюме 4 января

В городе Изюм, что на Харьковщине, зафиксирован взрыв. Сейчас обстоятельства происшествия уточняются.

Карта тревог. Фото: скриншот

Сейчас в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Причина взрыва пока неизвестна, однако, в Харьковской ОГА предупреждали о запланированных пиротехнических работах в районе села Долгенькое Оскольской громады Изюмского района, которые должны состояться с 13:00 до 15:00 включительно.

Сообщение Харьковской ОГА. Фото: скриншот

Напомним, Харьковщина регулярно находится под атакой со стороны российских войск. Так 2 февраля стало известно о масштабном пожаре, который возник в результате российской атаки в Слободском районе. А 1 февраля "Шахед" попал в частный сектор Холодногорского района.