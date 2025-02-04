Взрыв в Изюме 4 января — что известно об атаке

В Изюме на Харьковщине прогремел сильный взрыв
В Харьковской области в городе Изюм днем, 4 января, прогремел взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрыв в Изюме 4 января
В городе Изюм, что на Харьковщине, зафиксирован взрыв. Сейчас обстоятельства происшествия уточняются.
Сейчас в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Причина взрыва пока неизвестна, однако, в Харьковской ОГА предупреждали о запланированных пиротехнических работах в районе села Долгенькое Оскольской громады Изюмского района, которые должны состояться с 13:00 до 15:00 включительно.
Напомним, Харьковщина регулярно находится под атакой со стороны российских войск. Так 2 февраля стало известно о масштабном пожаре, который возник в результате российской атаки в Слободском районе. А 1 февраля "Шахед" попал в частный сектор Холодногорского района.
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