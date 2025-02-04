Вибух в Ізюмі 4 січня — що відомо про атаку

Дим у небі. Фото ілюстративне: Freepik

У Харківській області в місті Ізюм вдень, 4 січня, пролунав вибух. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибух в Ізюмі 4 січня

У місті Ізюм, що на Харківщині, зафіксовано вибух. Наразі обставини події уточнюються.

Карта тривог. Фото: скриншот

Наразі у Харківській області оголошена повітряна тривога.

Причина вибуху наразі невідома, проте, у Харківській ОВА попереджали про заплановані піротехнічні роботи в районі села Довгеньке Оскільської громади Ізюмського району, які мають відбутися з 13:00 до 15:00 включно.

Повідомлення Харківської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, Харківщина регулярно перебуває під атаки з боку російських військ. Так 2 лютого стало відомо про масштабну пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки у Слобідському районі. А 1 лютого "Шахед" влучив у приватний сектор Холодногірського району.