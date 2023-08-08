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В Харьковской области мужчина убил своего знакомого на детской площадке

8 августа 2023 18:29
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области мужчина убил своего знакомого на детской площадке
На мужчину надевают наручники (иллюстративное фото). Фото: pxhere.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Следователи сообщили о подозрении жителя города Чугуев Харьковской области, который убил своего знакомого. Мужчина на детской площадке нанес товарищу не менее пяти ножевых ранений.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Подробности убийства

5 августа в полицию позвонила местная жительница. Она сообщила, что на территории детской площадки на качелях обнаружила тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями.

Следственно-оперативная группа и представители уголовного розыска Чугуевского районного отдела полиции оперативно отправились на место происшествия. Ведомости выяснили, что погибший — 44-летний местный житель.

Во время проведения оперативных розыскных действий было установлено лицо подозреваемого — 63-летнего местного жителя.

"Мужчина объяснил, что они с потерпевшим вместе употребляли алкогольные напитки. Из-за конфликта злоумышленник нанес знакомому ножом телесные повреждения и ушел с места происшествия", — рассказывают полицейские.

Злоумышленник был задержан согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На судебном заседании 7 августа было решено избрать меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого.

  • Фото с места происшествия. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Фото с места происшествия. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Фото задержанного. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
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Напомним, что харьковчанин, убивший собственных родителей, получил 13 лет заключения. Сотрудники прокуратуры сумели доказать, что в день убийства подозреваемый находился со своими родителями.

Также мы писали о том, что в Одесском районе полиция задержала 39-летнего жителя по подозрению в убийстве его сожительницы. Злоумышленник избил женщину до смерти и спрятал ее тело в колодце на заднем дворе.

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