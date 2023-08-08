В Харківській області чоловік вбив свого знайомого на дитячому майданчику

На чоловіка вдягають кайданки (ілюстративне фото). Фото: pxhere.com

Слідчі повідомили про підозру мешканцю міста Чугуїв на Харківщині, який вбив свого знайомого. Чоловік на дитячому майданчику завдав товаришу не менше п’яти ножових поранень.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

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Подробиці вбивства

5 серпня до поліції зателефонувала місцева мешканка. Вона повідомила, що на території дитячого майданчика на гойдалці виявила тіло невідомого чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Слідчо-оперативна група та представники кримінального розшуку Чугуївського районного відділу поліції оперативно вирушили на місце події. Відомості з'ясували, що загиблий — 44-річний місцевий мешканець.

Під час проведення оперативних розшукових дій була встановлена особа підозрюваного — 63-річного місцевого жителя.

"Чоловік пояснив, що вони з потерпілим разом вживали алкогольні напої. Через конфлікт зловмисник наніс знайомому ножем тілесні ушкодження та пішов з місця події", — розповідають поліцейські.

Зловмисник був затриманий згідно зі статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На судовому засіданні 7 серпня було вирішено обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для підозрюваного.

Фото з місця події. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Фото з місця події. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Фото затриманого. Фото: Поліція Харківської області / Telegram 1 / 3

Нагадаємо, що харків’янин, який вбив власних батьків, отримав 13 років ув’язнення. Працівники прокуратури зуміли довести, що в день убивства підозрюваний перебував зі своїми батьками.

Також ми писали про те, що в Одеському районі поліція затримала 39-річного жителя за підозрою у вбивстві його співмешканки. Зловмисник побив жінку до смерті та приховав її тіло у колодязі на задньому дворі.