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Главная Харьков В Харьковской ОГА назвали последствия атак России по региону

В Харьковской ОГА назвали последствия атак России по региону

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Дата публикации 12 июня 2025 10:03
Обстрелы Харькова — в ОВА назвали последствия атак за сутки
Спасатели выводят пострадавших. Фото: ГСЧС Харьковщины
Ключові моменти Последствия атак РФ по Харьковской области Что происходит на фронте на Харьковском и Купянском направлениях

За прошедшие сутки российские войска совершили массированную атаку на Харьков и девять населенных пунктов Харьковской области, в результате чего пострадали 16 человек, в том числе четверо детей. Россияне атаковали гражданские объекты в нескольких районах Харьковщины, нанеся большие разрушения. 

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Последствия атак РФ по Харьковской области

В Харькове зафиксировано 15 пострадавших, среди них дети в возрасте 2, 12, 16 и 17 лет. Еще один мужчина, 40 лет, получил ранения в селе Заречное Старосалтовской громады.

Харків атака
Разрушения в жилой многоэтажке. Фото: Харьковская ОГА

Оккупанты нанесли удары по Шевченковскому, Салтовскому и Слободскому районам Харькова с помощью 12 беспилотников. В целом по Харьковщине противник применил широкий спектр вооружения: две неуправляемые авиационные ракеты, шесть авиабомб КАБ, 16 дронов типа "Шахед", 15 "Герань-2", один "Ланцет", один БпЛА "Молния", два FPV-дрона и один БпЛА типа "Куб".

Пожежа Харків
Пожар в результате атаки. Фото: Харьковская ОГА

В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура в нескольких районах области. В Харькове пострадали 11 многоэтажек, частный дом, два детских учебных заведения, супермаркет, магазины, фитнес-клуб, складское помещение и более десятка автомобилей.

В Купянском районе повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, в Изюмском районе — здания агропредприятия, в Чугуевском разрушено частное жилье, а в Богодуховском — четыре дома, амбулатория, хозяйственные постройки и электросети.

Что происходит на фронте на Харьковском и Купянском направлениях

На фронте за сутки зафиксировано 220 боевых столкновений. На Харьковском направлении украинские военные отбили атаку врага возле Охримовки. На Купянском направлении силы обороны успешно сдержали 13 штурмов в районах Степной Новоселовки, Загрызово, а также вблизи Песчаного и Новоплатоновки.

Напомним, в Харькове Россия атаковала жилой дом дроном.

В ГСЧС показали первые кадры последствий дроновой атаки России по городу.

российские войска Харьков Харьковская область обстрелы дроны війна
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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