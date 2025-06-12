Обстріли Харкова — в ОВА назвали наслідки атак за добу

Рятувальники виводять постраждалих. Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби російські війська здійснили масовану атаку на Харків та дев’ять населених пунктів Харківської області, внаслідок чого постраждали 16 людей, зокрема четверо дітей. Росіяни атакували цивільні об'єкти в кількох районах Харківщини, завдавши великих руйнувань.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки атак РФ по Харківщині

У Харкові зафіксовано 15 постраждалих, серед них діти віком 2, 12, 16 і 17 років. Ще один чоловік, 40 років, отримав поранення в селі Зарічне Старосалтівської громади.

Руйнування в житловій багатоповерхівці. Фото: Харківська ОВА

Окупанти завдали ударів по Шевченківському, Салтівському та Слобідському районах Харкова за допомогою 12 безпілотників. Загалом по Харківщині противник застосував широкий спектр озброєння: дві некеровані авіаційні ракети, шість авіабомб КАБ, 16 дронів типу "Шахед", 15 "Герань-2", один "Ланцет", один БпЛА "Молнія", два FPV-дрони та один БпЛА типу "Куб".

Пожежа внаслідок атаки. Фото: Харківська ОВА

Внаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах області. У Харкові постраждали 11 багатоповерхівок, приватний будинок, два дитячі навчальні заклади, супермаркет, магазини, фітнес-клуб, складське приміщення та понад десяток автомобілів.

У Куп’янському районі пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, в Ізюмському районі — будівлі агропідприємства, у Чугуївському зруйноване приватне житло, а в Богодухівському — чотири будинки, амбулаторія, господарчі споруди й електромережі.

Що відбувається на фронті на Харківському та Куп'янському напрямках

На фронті за добу зафіксовано 220 бойових зіткнень. На Харківському напрямку українські військові відбили атаку ворога біля Охрімівки. На Куп’янському напрямку Сили оборони успішно стримали 13 штурмів у районах Степової Новоселівки, Загризового, а також поблизу Піщаного та Новоплатонівки.

Нагадаємо, у Харкові Росія атакувала житловий будинок дроном.

В ДСНС показали перші кадри наслідків дронової атаки Росії по місту.