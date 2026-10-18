Женщина идет в дождевике. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 19 октября, в Харьковской области ожидаются дожди, а местами — грозы. Осадки начнутся ночью, однако днем станут слабее. Температура воздуха поднимется до +20 °C, а уже в ближайшие дни будет постепенно снижаться. В самом Харькове также будут идти дожди, хотя сильного похолодания пока не прогнозируют.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 19 октября

По прогнозу синоптиков, 19 октября в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет дождь, днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+14 °C, а днем поднимется до +16…+18 °C.

Погода в Харьковской области 19 октября

В Харьковской области 19 октября также прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью пройдут дожди, местами возможны грозы. Днём в отдельных районах ожидается небольшой дождь. Юго-восточный ветер будет достигать 7–12 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 °C, а днем — от +15 до +20 °C.

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Прогноз на ближайшие дни

Во вторник, 20 октября, в Харьковской области будет облачно с прояснениями, но существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер сменит направление на восточное, его скорость составит 7–12 м/с. Ночью ожидается +8…+13 °C, днем — +13…+18 °C.

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В среду, 21 октября, дожди вернутся. Ночью они пройдут местами, днем в отдельных районах будут небольшими. Восточный ветер сохранится со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12 °C, днем — +11…+16 °C.

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Подготовка к зиме в Харькове: последние новости

Новини.LIVE сообщали, что Харьков готовится к отопительному сезону в условиях постоянных российских атак. Мэр Игорь Терехов рассказал, что коммунальные службы разрабатывают различные сценарии на случай повреждения энергетической инфраструктуры. По его словам, перенесение зимы будет зависеть не только от подготовки города, но и от интенсивности обстрелов и работы противовоздушной обороны.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время предстоящего отопительного сезона в Харькове под угрозой может оказаться не только электроснабжение, но и водная инфраструктура. Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик отметил, что из-за постоянных российских атак сложно оценить готовность города к холодам. Повреждение инфраструктуры остается одним из главных рисков для коммунальных служб.

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Ранее Новини.LIVE писали, что в Харькове перед отопительным сезоном устанавливают дополнительное энергетическое оборудование и модульные котельные. Мэр Игорь Терехов рассказал, что подготовка к следующей зиме начинается еще до завершения предыдущей. Коммунальные службы работают над укреплением энергетической устойчивости города и восстановлением поврежденных сетей.